首波14家北市酒店、舞廳21日復業，北市副市長黃珊珊晚間8時到一間酒店視察，並表示，要確認實名制APP的情形，之後警方也會再來稽核，若發現3次有客人的身分證沒確實登錄，就再度勒令停業，嚴格執行。

黃珊珊率資訊局長呂新科、中山警分局長楊哲昌、產發局長林崇傑、商業處長高振源到場，黃珊珊說，第一批復業的酒店，20日都上過課、安檢也都通過，並取得復業許可，此次要確認員工都會用APP，將來稽核才不會有問題，業者也會珍惜復業，做好防疫，不造成太大影響。

黃珊珊說，酒店、舞廳陸續復業後，警方還會有稽核APP，抽查客人的身分證有無確實登錄，沒有就記典，記了3點就勒令停業，會嚴格執行，讓大家知道北市府的決心。

至於有41家業者申請，卻只有14家復業，黃說，業者應先自我檢查，另外因錢櫃大火，北市府稽查有相關修正，業者以前若有缺失可限期改善，但此次是不合格的話，3天內就復查，若一直不合格就一直開不了業，業者須趕快讓設備符合規定。

業者表示，全店都已消毒清潔過，所有員工也都經過APP受訓、就緒了，目前都還沒太大困難，一切配合政府防疫措施，雖多少會影響客潮，因涉及隱私權問題，但為配合防疫，之後是否能再放寬要看政府政策，現在每個少爺手上都有APP。

(中時 )