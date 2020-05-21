金色力量黨黨主席、前台北市議員童仲彥21日在臉書上貼出樹德科技大學人類性學研究所博士班的榜單，而榜單的正取第一名竟然就是童仲彥，引來底下網友一陣熱議，大家紛紛在底下回應，「了不起，榜首！」。

童仲彥今日在臉書上透露，自己錄取了樹德科大人類性學研究所博士班，而且還是榜首，他在文中表示，「會為性專區學術基礎努力」。另外，他同時也恭喜國內知名性治療師童嵩珍成為榜單上的第二名，「二筒心願成真，恭喜宗長，童嵩珍院長」。

過去童仲彥就曾坦承自己有嫖妓過，之後便積極推動合法性專區，除了辦理林森北路成立合法性專區的i-Voting外，還創立金色力量黨，黨章也明訂要推動性專區。

樹德科大的人類性學研究博士班榜單。（摘自童仲彥臉書）

由於過去童仲彥爆出一連串的家暴事件，因此便自行在臉書上宣布退出民進黨，之後還在下方留言稱讚自己「了不起，負責」，這次網友看到消息後，紛紛趕來童仲彥的臉書下回應，「了不起，我要入黨」、「了不起！性學博士阿童」、「了不起 榜首！」。

(中時電子報)