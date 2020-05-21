蔡英文總統昨日在就職演說中表示，兩岸正處於歷史轉折點，呼籲對岸領導人能承擔起相對的責任，謀求長遠相處之道；同時重申八字箴言：「和平、對等、民主、對話」。但演說內容未提九二共識。本報對此舉辦網路投票「請問，依蔡英文總統520就職演說內容，你對未來4年兩岸關係是否樂觀？」截稿為止，高達96.33%的網友回答「不樂觀 」。

《中時電子報》21日針對此進行網路投票，「請問，依蔡英文總統520就職演說內容，你對未來4年兩岸關係是否樂觀？」截稿為止，已有1千多名網友投票，高達96.33%(1180票)的網友回答「不樂觀」；2.45%(30票)則回答「樂觀 」；另1.22% (15票)的網友則表示不知道/無意見。

蔡總統昨日就職演說內容未提九二共識，藍營等不少評論分析擔憂兩岸破冰恐尚未露曙光。淡江大學陸研所教授張五岳則指，這次兩岸談話跟過往相比用了較少篇幅，就一字穩，「穩兩岸」，重申一貫立場，沒看到有新作法、新思維、新表述。

(中時電子報)