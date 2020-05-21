大陸深圳一名22歲女子，新工作到職沒多久，下班後參加同事聚會，席間多喝了一點酒，被才剛認識2天的男同事帶去旅館開房間，且強行發生性關係，還謊稱與對方是情侶關係，事後女子的同性伴侶向警方報案，男子隨即遭逮捕拘留。

21歲的鄒男，與受害者曾女是同事關係，當天聚餐完，曾女的女朋友找不到人、電話也沒人接聽，而鄒男將曾女帶走後，還在公司聊天群組說謊，表示已經將曾女送回家，結果是帶著對方到旅館開房間，女友心急聯絡公司老闆，直到凌晨鄒男才接起電話，表示曾女已睡，等她清醒再說。

鄒男不知道兩女是情侶關係，騙曾女女友說「我們正在談戀愛」，曾女女友堅持要到旅館接對方回家，一進到房間，現場一片狼藉，嘔吐物到處都是，氣壞的曾女女友毆打鄒男，且立刻報警處理。

新聞曝光後引起網友熱議，有人猜測曾女可能是雙性戀，自願與鄒男發生關係，但也有網友表示，才認識2天「是要談什麼戀愛」、「趁女生喝醉帶走就是不對」、「我猜是爭風吃醋」、「總覺得案情不單純」。

(中時電子報)