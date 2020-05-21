超級氣旋「安芬」（Amphan）20日侵襲印度東部和孟加拉，強風挾帶豪雨重創印度西孟加拉邦和奧里薩邦，大量建築物倒塌、樹木被強風連根拔起，海水沖破防波堤及橋樑，造成至少24人罹難，其中10人來自孟加拉。由於許多村莊與外界通訊中斷，災情尚難評估。

印度西孟加拉邦首長班納吉表示，安芬是比新冠肺炎還大的災難。風災加疫情使得數千無家可歸的災民處境堪憐。板球界名人和寶萊塢明星紛紛推文為災民祈福。

安芬是孟加拉灣自1999年以來最強的風暴，登陸印度東岸時最大風速達每小時190公里，相當於大西洋的3級颶風威力。安芬引發約5公尺暴潮，海水湧入內陸25公里，洪水淹至西孟加拉邦加爾各答等城市。有學校頂部被強風吹倒，不少歷史建築物嚴重損毀，樹木被雷電擊中，多地斷水斷電。

班納吉表示，西孟加拉邦南部地區全受到影響，災情評估恐要3、4天，這次的災害比新冠肺炎還要大。新冠疫情在西孟加拉邦已造成250人死亡。

(中時 )