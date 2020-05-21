「男歡女愛」顧名思義就是要雙方默許下，才能真正享受魚水之歡，若是強來，可能就是「爽了你，甘苦了我」。北部地區一名男子約了與他不是很熟的女子偕友人道家裡吃飯，竟然趁妙齡女不勝酒力道房間休息時，尾隨進入，掏出生殖器，不顧被害人苦求「放過我」，還是硬塞進去女子嘴裡，讓女子身心受重創，報警將渣男繩之以法。

檢警調查，這名男子與被害人只是普通朋友，因為女子工作、情場受挫而心情不好，被告於是約她到家裡吃飯，幫她作「心靈導師」，但是正妹心情不是很好，久了喝得有點急，很快就不勝酒力，到房間去休息。

這時被告竟然起了淫心，支走被害人朋友先離去後，就進入房間，趁被害女子暈睡時，褪去了衣褲，猥褻撫摸女子，然後自己也脫去衣褲，「掏槍」在女子下體磨蹭，準備「突刺」時，大動作驚醒被害人，女子用手推開了「肉槍」，苦求不要，要被告「拜託放了我」。

但是被告此時已經「精蟲衝腦」，根本不理會被害人的苦求，當女子掙脫跑往廁所，又被拉回床上，按住女子的頭，強將「槍管」塞進了女子嘴裡，致使女子頻頻作嘔。

案子移到法院，承辦法官認為雙方僅是朋友關係，應互相尊重，但被告以強暴手法迫使被害人就範，僅為己貪得淫念，非但違反社會善良風俗，且戕害被害人身心甚巨，因此判被告3年4月徒刑。

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(中時電子報)