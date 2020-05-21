新莊蔡姓、葉姓清潔工21日上午10時許，在新莊區中正路社區大樓地下二樓化糞池清理時，意外發現21公分長的男嬰屍體。據悉，經過擴大清查社區24戶身分，警方已經鎖定犯一位32歲女子，與男友同住在該社區約一年時間，近日有5個月懷孕紀錄，家人尚不知情，警方晚間8時許傳喚她到案說明。

清潔工蔡男說，早上清理化糞池打開蓋子時，還沒有發現有東西，只看到長條型的漂浮物在攔網上面，同事葉男提議拿水沖一下，經沖水後在洞口發現有個有手有腳的娃娃，一度以為是人偶娃娃。

蔡男補充，為了確定事實，他拿勺子將娃娃撈起，卻發現它有肚臍、臍帶，因此確認為男嬰屍，隨後通知社區主管，最後由社區主管通報警方。蔡男事後接受訪問表示，發現當下並沒有恐懼，他認為這是一條小生命，不管父母要或者不要，都該做好後續處理，強調「這是為人長輩該做的事」。

警方表示，男嬰屍長21公分，後續將逐戶清查住戶身分；若經檢方解剖，胎兒是早產且出生後還有呼吸心跳，則該人會涉及殺人罪嫌；出生即為死胎，則涉嫌遺棄屍體，全案及男嬰屍體將進一步安排法醫解剖確認。

新北地檢署檢察官21日下午至新北市立殯儀館相驗，葉姓工人也到場說明，葉姓工人認為，男嬰順著汙水管被沖倒化糞池可能性較大，若被丟棄，嬰兒應該會有衣物包裹，但現場沒發現其他物品；檢察官相驗後指示擇期解剖，釐清男嬰是否為死胎。

(中時 )