立法院明天除了表決「109年度中央政府總預算案」外，攸關農民退休金的「農民退休儲金條例草案」也力拼三讀闖關，此外，國民黨團建請蔡英文總統登太平島以宣示主權，以及海巡署強化東沙島與太平島戰備整備的兩項公決案，也已排入明天討論事項，國民黨團已甲動備戰，黨團首席副書記長林奕華說，民進黨屢次提及護主權，就要拿出具體行動來宣示主權。

蔡英文總統甫進入第二屆任期，國民黨團隨即遞出兩道考題，提案建請蔡總統在國安單位準備充足、適當時機、安全無虞條件下，擇期親往太平島，視察駐守人員與島嶼建設，以宣示捍衛南海疆土決心，以及海巡署與國防部須強化東沙島及太平島戰備整備，提升維護南海主權與捍衛漁權功能。

這兩項公決案已排入明天院會討論事項倒數兩案，黨團人士直言，若民進黨團再度要求逕付二讀並交付朝野協商的話，形同放入冷凍庫，這沒有道理，公決案文字沒有一句批評，都在闡述歷史，希望民進黨團能直接同意。

國民黨團明天甲動備戰，預料排在討論事項第一案的「109年度中央政府總預算案」將展開表決大戰，緊接在後則是攸關農民退休金的「農民退休儲金條例草案」，由於朝野立委對於農民與政府提撥比率意見不一，明天在關鍵條文可能會付諸表決。

此外，國民黨團日前提議修訂紓困條例，要求政府再追加特別預算1420億元，作為「國民振興經濟發展獎勵金」，直接發給每人6千元現金的草案，也將在明天完成一讀付委。

(中時 )