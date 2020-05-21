大陸女星鄭爽外型甜美，因演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》人氣火紅，近日她上節目《拜託了冰箱》透露當初《新還珠格格》曾邀約她演出，但她拒演了，自曝原因後引發正反兩面意見。

鄭爽表示，當年她曾拒演《新還珠格格》，理由是因為古裝戲的頭套會勒緊頭皮，讓她怕頭髮會掉光，「我頭髮本來也沒有特別厚，演完會不會脫得更厲害？」讓主持人何炅都忍不住說：「你爸媽有沒有覺得你這個理由過於荒誕嗎？」

另外，鄭爽因為愛看《還珠格格》曾想過自己適合演哪個角色，她笑說紫薇悲情，但台詞太多，小燕子則是戲太多還頻繁進出監獄，不適合自己，最後揭曉想嘗試的角色是皇后，因為想戴皇后的長指甲，並自曝很喜歡容嬤嬤。

而鄭爽怕掉頭髮而拒演的說法一出，就有網友質疑她不敬業，轟她根本是怕吃苦，但也有人留言幫她緩頰，「拒演一部劇怎麽了？怎麽接戲還要道德綁架了」、「職場女性也有自己選擇工作的權利吧」、「女生愛護頭髮很正常啦，只是加強綜藝效果罷了，希望大家不要過度曲解」。

(中時電子報)