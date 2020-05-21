受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響下，台灣今天各地都降下了大雨，其中南部山區雨勢最劇烈，屏東縣春日鄉率先宣布停班停課，高雄市府也將在稍晚的22點宣布山區是否停班停課。氣象局晚間也發布最新的雨量預測圖，網友一看紛紛直呼「太可怕」、「南部真的慘了」。

知名臉書氣象粉專《台灣颱風論壇 天氣特急》分享了中央氣象局最新的雨量預測圖，直呼「真的要小心啊」。透過圖片可以看到，今晚入夜後到明天中午前的雨量分布，其中中南部地區呈現大片「紅色警戒」狀態，南部包括嘉義、高雄以及屏東山區更是「紫爆」狀態，降雨量恐將超過300毫米。

颱風論壇表示，降雨整體趨勢是中南部＞北部＞東部，但若是對流發展夠旺盛，北部一樣會出現強降雨。颱風論壇補充，雖然氣象局預測的降雨量大，但不見得是一口氣下不停，而是雨勢和雨勢之間出現「中場休息」時間後繼續下大雨。

不少網友看到也嚇壞，直呼「水庫缺水也不必下這麼大」、「南部這次感覺會很慘」，但也不少人表示「高雄目前無風無雨」、「台南沒雨，但風超大」、「感覺反而目前北部雨比較大」。

(中時電子報)