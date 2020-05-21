台南麻豆區北勢國小防水災演練，橡皮艇、鐵殼船出動超逼真。（劉秀芬攝）

為了降低水災帶來的危害，台南市麻豆區北勢國小昨日舉辦防水防災演練，還出動了救護車、橡皮艇、鐵殼船，老師在教室門口堆起沙包，小朋友背著書包，穿上雨衣、救生衣演練撤離，還有人扮成受傷患者，過程非常逼真。

北勢國小校長林義順表示，從腳本發想到情境的演練，歷時1個月，經過多位防災專家的指導，透過教育局聯繫各單位結合消防局第二大隊及麻豆區公所的救災資源進行聯合演練，讓台南市78所易淹水區域的學校防災人員進行觀摩。

此次北勢國小示範內容為學生向上垂直避難、安裝防水閘門、緊急傷患就醫、區公所運送物資、消防隊船艇接送至麻豆區公所避難、隔天復原校園環境恢復上課等情境演練。

演練時教職員工將車輛移至高處，以便全力投入救災工作，第一時間先引導學生避難至高處，觀察雨勢有致災之虞故緊急宣布停課，隨即透過各式管道通知家長接回學生，並架設防水閘門及堆放沙包避免財損。

教育局副局長王崑源表示，希望學校能將此次演練結果做為參考，請學員能依各校情形做實際調整並進行演練。災害防救辦公室參事侯俊彥指出，學校應透過本次演練體會水災的災害防災要領，並強化與社區資源的連結，也要確實填報災損以積極地運用教育局的資源。

此次觀摩演練亦邀請成功大學水工試驗所講師實施校園防汛講座，向觀摩人員提醒校園防汛整備相關注意事項，確保汛期災害發生時，各校均能完備各項災害整備工作，並落實緊急應變及災後復原，維護校園師生安全及有效降低可能災損。

(中時 )