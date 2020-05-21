香港《明報》晚間披露消息，證實北京官員今日向港區人大及政協代表的議程包含「全國人民會議將審議由全國人民代表大會常務委員會提請審議的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案」。

據悉，人大會議討論授權人大常委會針對國家安全加以立法，以直接在香港實施，繞過立法會程序，毋須香港自行立法，而是以列入《基本法》附件三的形式來執行，國安法規範範圍則包含禁止分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為。國安法例會由人大常委會擬定相關內容，消息披露，常委會每兩個月開會一次，按此計劃，預料新例通過後最快可於8月通過並在香港執行。

全國人大代表是今晚8時將舉行人大預備會議，人大發言人預計在今晚9時40分會在人民大會堂舉行新聞發布會，就大會議程等回應提問。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今晚7時45分與人在北京的港澳政協見面。

(中時 )