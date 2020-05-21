國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)表示，日本沒有準備再次延遲東京奧運的方案，如果已經推遲一年的東京奧運會明年仍無法按期舉辦，賽事將會取消。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，巴赫表示，日本首相安倍晉三曾向他表示2021年夏天是「最後的選項」，日本沒有準備再次延遲的方案。如果奧運會的日程再次推遲，可能會引發國際體育賽事排程的混亂。

巴赫表示，「你無法一直雇傭3000至5000名工作人員，也不能一直讓運動員心懷不安」。

針對「疫苗未及時開發出來，東京奧運會可能會空場舉辦」的猜測，巴赫指出，奧運會的目的之一就是增進人與人之間的交流，因此不希望空場舉辦。但如果需要被迫做出相關決定時，將聽取世界衛生組織和運動員們的意見後，和日本方面認真探討可能性。目前，國際奧組委正在和東京奧組委討論運動員隔離的問題。

日本首相安倍晉三於3月底曾召開新聞發佈會，表示與國際奧會取得共識，將東京奧運會延期一年，最晚在2021年夏天舉行。

(中時電子報)