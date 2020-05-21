李燕與泰山消防分隊長合影。（摘自臉書）

八點檔一線女星李燕21日在臉書宣布：「今天做了一件好有意義的事，也完成燕燕多年來的心願！」原來她今前往新北市消防局泰山分隊進行物資捐贈，並捐款5位數給義消，藉此向偉大的消防隊員致上最高敬意！她也因此舉獲邀成為「義消顧問」。

李燕文中表示，不知為何，每每看到新聞報導中消防員出生入死的畫面，她都會特別感動，甚至看著救災新聞掉眼淚，對於消防員的職業，她總是格外欽佩。她常心想，我們在這個社會賺到錢，那我們能為這個社會做些什麼來回饋呢？後來決定從自身做起，也希望號召更多人一起投入！

李燕與義消總幹事、副總幹事合影。（摘自臉書）

她透露，前幾日她厚著臉皮，自己打去泰山消防分隊，說明想捐贈物資、現金，簡單自我介紹後，跟小隊長約好，今天在分隊碰面。今天接待她的是洪分隊長，「敦厚謙遜樸實的他，談起話來特別舒服，跟他請教了好多跟消防有關的常識、知識、故事」，不過因為是公家單位不能直接收現金捐款，所以由義消的總幹事代為辦理，實際捐款同樣也是使用在消防分隊上，不論是救援時的物資、單位的維修、後勤的支援等等。她說，義消人員也是需要受專業訓練，一起出入火海，且不支薪的，一樣很偉大，「我不知道我能做多少，但我想從這裡開始」。

她接受本報訪問時表示，一直以來都對消防隊員非常崇敬，幾年前有次看到一則火災新聞時，忍不住站起來掉眼淚，「覺得怎麼有這麼偉大的職業？別人發生火災時都是往外衝，他們卻是往裡衝滅火、救人。有這麼多職業可以選擇，如果沒有熱情是不會做這件事的！」

李燕獲贈紀念筆筒。（摘自臉書）

因此她決定把敬意化為實際行動，前幾天先厚臉皮自己打去泰山分隊表明想捐款、捐物資，隊員把電話轉給小隊長後，她自我介紹說「我叫李燕」，小隊長了解狀況後去向分隊長報告，後來又回電問她：「妳該不會是《炮仔聲》的李燕吧？」她笑回：「我是，我的職業是演員。」後來雙方約好如果沒出勤，他們會在分隊等她，她今天就帶著一箱自己公司出產的沐浴乳、洗面乳、洗手乳、乾洗手精油噴霧等物資過去，並交代用完隨時告知，她會再送過去。

她也以個人名義捐款5位數給義消，獲贈一個筆筒紀念品，她還主動詢問分隊長「我可以當義消嗎」，結果分隊長婉拒：「不要啦，這樣在火災現場大家可能會不救火，都要跟妳拍照了！」她並毛遂自薦希望有機會可以幫消防單位拍攝短片或文宣海報，不過分隊長也說這需要總局決定。

(中時 )