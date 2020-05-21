直擊》整排機車應聲倒 休旅車駕駛加速逃逸 21:502020/05/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 整排機車被撞倒，所幸並無人員傷亡。(翻攝畫面/林和生傳真）) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾探出頭來查看車禍狀況。(翻攝畫面) 內埔鄉壽比路21日晚間發生一起肇逃車禍！因事故地點鄰近屏東科技大學，晚間8時許，學生在一家滷味攤前、停好機車上前點餐，一輛休旅車竟高速駛來，接連撞倒6輛機車後加速逃逸，所幸僅車輛損毀，並無人員傷亡，警方正調閱路口監視器追查。 整排機車應聲倒，休旅車駕駛加速逃逸。（林和生傳真） (中時 ) #直擊 #整排 #機車 #應聲倒 #休旅車 #駕駛 #加速 #逃逸 #滷味 #高速 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 底特律三大車廠復工 疫情捲土重來隱憂仍在 23:042020/05/18 財經 陸首建未來高速 可自動融雪 04:102020/05/19 兩岸新聞 數位經濟超前部署 加速政府數位發展 04:102020/05/19 產業財經 新聞分析－外在壓力大 加速推動改革 04:102020/05/19 財經要聞 【直擊3Q1】陳柏惟「一天政績」番外篇 交往多年未婚妻現身 07:352020/05/20 政治 【直擊3Q2】陳柏惟帶她搭小摩天輪 甜蜜僅3分鐘 07:482020/05/20 政治 【直擊3Q3】沒當里長婆 陳柏惟因她選議員 07:522020/05/20 政治 【直擊3Q4】當眾下跪求婚已6年 陳柏惟和她「單身」試婚 07:562020/05/20 政治 和泰汽車推新款Lexus NX200 搶攻豪華休旅車市場 15:032020/05/21 財經 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 馬尾妹搭手扶梯「屁股蛋爆出」 阿怕偷瞄網笑：「真男人」 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 肺炎屍傳人！家屬開棺洗澡害慘印尼全村 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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