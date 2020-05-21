民眾探出頭來查看車禍狀況。(翻攝畫面)

內埔鄉壽比路21日晚間發生一起肇逃車禍！因事故地點鄰近屏東科技大學，晚間8時許，學生在一家滷味攤前、停好機車上前點餐，一輛休旅車竟高速駛來，接連撞倒6輛機車後加速逃逸，所幸僅車輛損毀，並無人員傷亡，警方正調閱路口監視器追查。

整排機車應聲倒，休旅車駕駛加速逃逸。（林和生傳真）

(中時 )