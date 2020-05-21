禍不單行已經夠慘，遭到三場大禍害包夾更令人痛不欲生，現在的東非各國就有這種感受。紅十字會表示，東非目前不但要對抗新冠肺炎疫情，還正遭逢豪大雨釀成的洪災，以及把糧食吃光光的蝗蟲大軍侵襲。

在東非的索馬利亞，親友為罹患新冠肺炎而死的老者送行。(美聯社)

東非各國的洪災已造成3百人死亡，另有5十萬人無家可歸，只能擠在暫時的收容所，但在新冠肺炎疫情仍未趨緩之際，這樣的居住環境無法保持安全距離，以避免病毒蔓延。雪上加霜的，是號稱幾十年來最恐怖的蝗災。

國際紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的非洲區主管米西里表示，這些災禍互相影響，水患讓原本存在的蝗災和新冠疫情等禍害雪上加霜。他指出，旅遊和行動限制是為了遏阻新冠肺炎蔓延，但它也妨礙了對抗蝗蟲的努力；洪災也是讓禍害放大的兇手，因為它讓執行防疫措施變得難上加難。

米西里憂心說，東非正面臨格外複雜的人道情勢，隨著洪災和新冠肺炎疫情，繼續殃及區域民眾的應對能力，恐怕會有更多人挨餓且病倒。

(中時 )