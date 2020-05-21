禍不單行已經夠慘，遭到三場大禍害包夾更令人痛不欲生，現在的東非各國就有這種感受。紅十字會表示，東非目前不但要對抗新冠肺炎疫情，還正遭逢豪大雨釀成的洪災，以及把糧食吃光光的蝗蟲大軍侵襲。
東非各國的洪災已造成3百人死亡，另有5十萬人無家可歸，只能擠在暫時的收容所，但在新冠肺炎疫情仍未趨緩之際，這樣的居住環境無法保持安全距離，以避免病毒蔓延。雪上加霜的，是號稱幾十年來最恐怖的蝗災。
國際紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的非洲區主管米西里表示，這些災禍互相影響，水患讓原本存在的蝗災和新冠疫情等禍害雪上加霜。他指出，旅遊和行動限制是為了遏阻新冠肺炎蔓延，但它也妨礙了對抗蝗蟲的努力；洪災也是讓禍害放大的兇手，因為它讓執行防疫措施變得難上加難。
米西里憂心說，東非正面臨格外複雜的人道情勢，隨著洪災和新冠肺炎疫情，繼續殃及區域民眾的應對能力，恐怕會有更多人挨餓且病倒。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。