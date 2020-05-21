美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）今年Q1大虧將近500億美元，主要是受到新冠肺炎疫情衝擊，巴菲特強調，目前最好的選股方式就是從標普500指數中的成分股挑選，但遭到波克夏的老股東警告，要巴菲特好好看2007年的自己。

據《商業內幕》報導，投資組合管理公司Smead Capital Management研究投資組合經理Tony Scherrer發出一篇公開信，呼籲巴菲特莫忘初衷。由於標普500指數當中5家公司所占比重超過20%，包括蘋果、亞馬遜、Alphabet(Google母公司)、Facebook以及微軟，這等同是巴菲特認同這些大型科技股，這與過去巴菲特所進行的投資法相當不同。

Tony Scherrer表示，巴菲特近期強調標普500指數的重要性，但沒有讓更多投資人避開須要越來越多資金運作、充滿誘惑的科技股。巴菲特曾在2007年的致股東信，提到投資人應該避開「可怕」企業，這些企業需要大量資本來促成成長，然後卻很少或根本沒有賺錢。當時美股深陷次貸風暴的危機之中。

Tony Scherrer認為，標普500指數大部分成分股都符合部分或全部這些條件，例如，Netflix的內容成本激增，Facebook客戶獲取和監管費用也激增，亞馬遜則是營收與利潤不成正比。巴菲特最近對標普500指數，偏離13年前巴菲特對投資人的指導，所以Tony Scherrer才會發聲要求巴菲特看看自己從前的建議。

(中時電子報)