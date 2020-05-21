大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局最新釋出的雨量預測圖，南部山區呈現「紫爆」狀態 (圖／台灣颱風論壇 來源：中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲（左二）21日上午視察麻豆易淹區埤頭里的防汛作業。（李宜杰攝） 台南市政府晚間表示，中央氣象局今晚7點發布24小時雨量，預測台南市明(22)日平地雨量為150-300毫米，山區雨量為200-400毫米，由於未達停止上班上課標準，台南市明(22)日正常上班上課，但市府指出，因氣象預報有其不確定性，如果明(22)日清晨有颮線或對流胞突然產生，造成強降雨影響上班上課，將於22日早上5時更新發布是否正常上班上課。 (中時 ) #上班 #上課 #台南市 #雨量 #毫米 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市不動產估價師公會 贈防疫神器 04:102020/05/18 投資理財 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 台南官田國中學生自種高麗菜 包水餃送麻豆新樓醫院打氣 14:152020/05/18 生活 比照萬象舞廳防疫 台南再兩家舞廳准予復業 19:002020/05/18 社會 路樹壓死人 台南市要求校園全面盤點樹木狀況 10:532020/05/20 社會 名畫人物戴口罩 白河師生共推「罩漾迷人」藝術展 19:052020/05/20 生活 男闖空門被主人抓包 急跳3米水溝躲藏 19:352020/05/20 社會 視察麻豆淹水明星災區 黃偉哲：慎防今晚豪大雨 17:092020/05/21 生活 申請入學放榜 台南南光高中4人錄取醫學、牙醫系 19:002020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 南部暴雨！彭啟明搭高鐵一看窗戶嚇傻：沒看過這種情景 - 生活 童仲彥性學博士班榜首 網3字瘋狂洗版 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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