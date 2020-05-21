台南市長黃偉哲（左二）21日上午視察麻豆易淹區埤頭里的防汛作業。（李宜杰攝）

台南市政府晚間表示，中央氣象局今晚7點發布24小時雨量，預測台南市明(22)日平地雨量為150-300毫米，山區雨量為200-400毫米，由於未達停止上班上課標準，台南市明(22)日正常上班上課，但市府指出，因氣象預報有其不確定性，如果明(22)日清晨有颮線或對流胞突然產生，造成強降雨影響上班上課，將於22日早上5時更新發布是否正常上班上課。

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