微風集團21日宣布攜手160家餐飲廠商與兩大外送平台Uber Eats、foodpanda結盟推出外送服務，微風指出，已投入數百萬資源，將於Uber Eats APP首頁輪播設「微風專區」且foodpanda首波自6月起推出有感超值，點滿120元立刻現抵30元幾近75折優惠。

微風指出，因疫情影響，外送服務已成為各大餐飲服務主流，微風集團為與店家攜手振興餐飲業，正式與兩大外送平台Uber Eats、foodpanda結盟推出全方位最優外送服務，將外送版圖擴大從台北車站一路擴展到信義區，而微風北車則持續協助廠商各項紓困時，也主動號召車站餐飲廠商共同加入。

微風各館話題名店、最夯美食餐飲在Uber Eats、foodpanda通通找的到，兩波專屬微風優惠各限量一萬名，目前已有超過160家餐飲參與，占所有餐飲廠商四分之一。其中包括微風南山的米塔餐飲集團、金葉名氣餅、金葉紅廚及漢堡王、宮武烏龍麵、天仁 CHAFFEE、艾妥列 Cantine Marais，微風廣場的喫茶趣TOGO，微風松高的海壽司、滷滷味以及微風北車的金子半之助、港苑、越亮、蔥月、大河屋等餐飲加入。

另有微風南山Dancing crab、盛合屋、微風廣場和牛館與微風自營餐飲品牌上海茶樓、ROSMARINO、丸壽司、Breeze Cafe、Maison Kayser、Trine&Zen，微風信義永心鳳茶、心潮飯店、Osteria by Angie、大河屋、飯Bar等超過160家餐飲品牌。

(工商 )