振興券即將於7月上路，在政府發放振興券前，百貨業亦啟動後疫情時代帶著廠商一起拚業績；遠百（2903）攜手9大銀行包括遠銀、中信、玉山等逾五成年度業績貢獻發卡行業者，自29日起推出卡好康促銷，服飾業單筆滿3千送300，刷指定卡滿萬元再加送百元商品券，而遠百轉投資SOGO則推出APP會員獨享520電子折價券，期拚出5月買氣回籠。

遠百近期在外資、投信陸續買進帶動下，股價近一周漲幅1.26％，21日來到24.05元收盤；法人分析，由於經濟部擴大振興券額度逾300億元，加上發放折價券適用範圍涵蓋行動支付、電子票券、信用卡與紙本券等，激勵百貨零售類股相對趁勢反彈。

遠百副總林彰豐指出，自5月起賣場人潮陸續回流，全台11店包括信義A13、板橋大遠百等平日人潮均已回復逾九成，而餐飲部分則歷經3、4月慘澹經營後，在遠百結合外送、外帶與便當等帶動下，廠商多數保住現金流，5月起雖然還有「社交距離」禁令，但從母親節用餐情況，疫情趨緩後，業績逐步回流在七、八成上下，且餐飲廠商對外送與便當外帶等業務仍將持續，成為新常態化服務。

遠百指出，原本遠百卡好康促銷是既定活動，因疫情干擾原定計畫，但在疫情趨緩後決定如計畫進行，自29日起進行12天加碼促銷，接著至6月24日則進行年中慶，遠百強調，期以不間斷促銷接上7月的振興券發放，以免消費者因期待振興券而使得第二季業績再陷慘澹。

遠百首季合併營收年減6％，但因台灣百貨量販相對持穩下保住獲利，每股純益0.06元，4月雖因敦睦艦隊染疫導致人潮再減，業績衰幅擴大，遠百4月合併營收衰退近16％，所幸5月母親節檔期疫情趨緩，人潮與業績漸回流。遠百母親節檔期業績成長近1％，SOGO在母親節當周亦有5％業績成長。

(工商 )