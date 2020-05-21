外貿協會21日舉辦「日本樂天台灣館跨境電商輔導計畫」線上說明會，並提供全方位上架輔導服務，協助台灣品牌業者透過跨境電商方式進入日本市場。貿協指出，因應疫情此次「日本樂天台灣館」專案，台灣經貿網尊爵會員可獨享1年一萬餘元的優惠價。

貿協秘書長葉明水表示，去年10月貿協首度與樂天母集團合作，共同辦理「樂天日-日法德台聯合市場說明暨洽談會」，聚集樂天集團旗下四大電商平台，有超過七成廠商表示有意開發日本市場，促成後續貿協與日本樂天簽署合作備忘錄並建置「日本樂天台灣館」，協助廠商上架、拓展日本跨境電商商機。

日本樂天國際電商代表吳俞輝表示，台灣是日本人選擇海外旅遊的第二優先選擇國家，根據後台大數據資料顯示，伴手禮相關的主要品項包括鳳梨酥、水果乾、芒果布丁、紹興酒、泡麵、凍頂烏龍茶等最具銷售潛力。

貿協表示，根據日本樂天公開的上架方案，海外品牌在日本樂天開店成本，首年光開店費及月費就要價約新台幣19萬元，加上各項手續費，粗估至少需準備33萬元，且必須在日本當地註冊公司行號。若無充足的電商經驗及資金，一般中小型企業難以進入，而此次「日本樂天台灣館」專案，台灣經貿網尊爵會員則可獨享1年新台幣一萬餘元的優惠價。

此外為鼓勵更多台灣品牌透過上架日本樂天台灣館將產品銷往日本市場，化這波疫情的危機為轉機，將加碼開放所有具有進出口資格的企業申請上架日本樂天台灣館。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )