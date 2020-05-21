行政院長蘇貞昌今晚邀請民進黨立委於台北餐敘，據與會的立委轉述，晚宴氣氛融洽，多數立委都針對政府紓困、振興提出建議，有人建議不要叫「酷碰券」，同時也不要讓民眾先掏錢才享有折扣，希望振興可以讓民眾有感，不要像現在紓困引起民怨。

莊競程表示，會中主要先感謝行政團隊防疫做得很好，不過在紓困階段有些小瑕疵，希望振興方面未來政策可以調整，避免讓民眾怨聲載道。

有綠委私下透露，會中多數委員都在關心政府振興方案，除希望酷碰券改名外，也希望行政院可以思考不要讓民眾感覺要先拿出錢消費才享有折扣，務必要貼近民意與實際需求，讓勞高跟企業可以更有感。

綠委何志偉說，有人希望紓困可以分群分類，以受損嚴重跟影響程不同區隔，有些基層認為受損比較嚴重卻沒照顧到的部分，盼未來可以調整，並檢討執行成效，蘇院長也正面回應表示，大家都意見都會詳實記錄，政府也會持續滾動式檢討。

今日除蘇貞昌外，行政院副院長陳其邁及秘書長李孟諺等人也一同出席。因民進黨立委共60多位，為考量所有委員不見得時間上都能配合，因此蘇貞昌於下周一將會再與另一批綠委餐敘。

(中時 )