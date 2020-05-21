當人們從中年邁入老年，最怕就是遇到老人痴呆、智力衰退，導致人生後段都要託他人照顧。腎臟科名醫江守山引國外大學研究指出，只要多吃富含「磷脂醯膽鹼」的雞蛋和肉類，有助於維持大腦健康，吃越多，老年癡呆風險越低。

前新光醫院腎臟科名醫江守山在臉書上分享，東芬蘭大學一研究發現，吃大量的雞蛋和肉可以降低患癡呆症的機會。研究指出，由於雞蛋和肉富含「磷脂醯膽鹼」，這種化合物有助於維持大腦健康，另外還發現，只要多攝食這2種食物，罹患老年癡呆機率低了28％。

研究找來了2500名年齡介於42歲至60歲的男性，透過追蹤他們飲食長達22年後發現，一共有337人罹患癡呆症。不過有個特別發現，就是「男性吃雞蛋和肉的數量與患癡呆症的風險呈反比」。也就是說，只要吃越多雞蛋和肉類，受試人罹患癡呆的機率就越低。

江守山認為這是個很重要的發現，因為老年癡呆逐漸普遍，全世界有5000多萬人深受其擾，雖然有人認為吃肉不太健康，不過早期已有研究指出，「膽鹼」是乙醯膽鹼（一種神經遞質）所需的必需營養素。最新的研究發現也相互呼應，讓膽鹼在預防認知衰退方面起著關鍵作用。

(中時電子報)