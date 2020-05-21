屏東縣22日降雨量，預估未達停止上班上課標準，屏東縣政府宣布，平地25鄉鎮市正常上班、上課；另8個原住民鄉，授權鄉公所決定，經8個鄉公所研判結果，除春日鄉士文村外，明日正常上班、上課。

(中時 )

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