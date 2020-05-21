屏東22日正常上班上課 22:102020/05/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東宣布除了春日鄉以外，全縣正常上班上課（示意圖／林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣22日降雨量，預估未達停止上班上課標準，屏東縣政府宣布，平地25鄉鎮市正常上班、上課；另8個原住民鄉，授權鄉公所決定，經8個鄉公所研判結果，除春日鄉士文村外，明日正常上班、上課。 (中時 ) #上課 #上班 #屏東縣 #鄉公所 #春日鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 機組員循環隔離 宛如空中監獄 04:102020/05/17 生活新聞 撐不住了？星巴克致信房東要求減租 10:352020/05/17 兩岸 在家上班壓力大 凱基銀行線上畫廊放鬆心情 11:292020/05/18 財經 《金融股》上班族加速圓夢計畫 上海銀：只要「做對三件事」 13:072020/05/18 財經 疫情下的斷捨離 04:102020/05/19 財經要聞 雞排名店聘童工時薪60 食物酸臭還來賣 04:102020/05/19 地方新聞 嚴防雷雨！下午13縣市大雨特報 這3縣市豪雨警戒 15:452020/05/21 生活 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 南部暴雨！彭啟明搭高鐵一看窗戶嚇傻：沒看過這種情景 - 生活 童仲彥性學博士班榜首 網3字瘋狂洗版 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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