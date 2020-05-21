因應新冠肺炎疫情，外貿協會今年「台灣企業新南向市場攬才媒合會」調整為「線上徵才月」，擴大安排週週遠距面試洽談，21日首場線上洽談會開跑，計有43家廠商參加，包括台達電、宏全、中鼎、特力、飛宏、上銀、建準電機、旭德與儒鴻等知名企業，計釋出近250個職缺，吸引逾1,300人爭取。

中美貿易戰與新冠狀肺炎疫情等不穩定的情勢發展，使新南向國家與全球貿易連結更加緊密，亦促使不少台灣企業開始思考朝東南亞、南亞等異地備援，重整供應生產鏈，分散風險。貿協培訓中心辦理的國企班總計270名學員結業並進入求職市場，而接下來為期三週的攬才媒合會，也將進一步協助廠商延攬各界菁英。

貿協指出，「台灣企業新南向市場攬才媒合會－線上徵才月」，將自21日至6月16日開放各國、各行業菁英與社會新鮮人參與，徵才廠商產業包括精密機械、紡織鞋類、電子資通訊、汽配、化學、金屬、建材、飲食製造業等，釋出職缺種類從主管、儲備幹部到業務、財務、技術研發、行銷企劃、品管生產人員皆有，工作地點則是以台灣本地、越南、泰國、雙印（印度、印尼）為主。

(工商 )