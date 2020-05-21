新冠肺炎疫情讓信義區不少港、台知名餐廳順勢撤櫃，唯在疫情趨緩連續40天本土零確診下，包括新光三越、台北101等6、7月均將有新櫃陸續登場，其中入榜「亞洲50最佳餐廳」的JL studio現代新加坡餐廳將以Chope Chope by JLstudio進駐新光三越信義A4店四樓，預計30日試營運、6月12日登場。

而台北101四樓則引進新天地餐飲集團轉投資的食逸火鍋新品牌「食令」，目前已開始試營運，至於101高樓餐廳目前接洽業者有3～4組餐飲人馬，甚至包括饗賓buffet等，據悉預計近期有望合議敲定；101購物中心因疫情衝擊，自4月6日起縮短營業時間1.5小時，101在21日宣布自6月1日起全館恢復正常營業，且呼應防疫新生活，除了引進新餐飲，並於7月2日至12日搶先舉辦頂級珠寶腕錶大賞「2020 World Masterpiece大師之作」。

101去年獲利22.02億元、年成長6.4％，EPS為1.5元，優於2018年的1.41元，創歷史新高，但在疫情干擾下，目前首季獲利下修；基於全館逾30個高級鐘表品牌，貢獻總體業績逾40％，且16個瑞士鐘表業績占全台市場18％強，每年周年慶前9月登場的頂級珠寶腕錶大賞在後疫情時期，提前於7月登場，以迎來政府發放振興券可望帶動報復性消費力。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )