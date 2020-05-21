前《平論無雙》製作人朱凱翔吐槽李正皓。

名嘴李正皓是政論節目《關鍵時刻》常客，過去曾因沒查證就亂說馬來西亞疫情狀況引發當地網友不滿，最後道歉收場，近日再度因於節目宣稱「大陸是沒有蛋白質到現在沒有搞定欸！他們現在連肉在哪裡都不知道」，慘遭前《平論無雙》製作人朱凱翔拍片打臉。

朱凱翔在影片中諷刺直呼：「中國大陸沒糧沒肉吃啊，農村必須要吃老鼠肉，當我聽到李正皓這樣評論的時候，我內心裡面真是震撼啊！」令他忍不住花了一天時間，去找尋李正皓的消息來源，最後才發現李正皓可能是在另一政論節目上聽名嘴汪潔民說的，且還把汪潔民所說的「竹鼠的故事」講成田鼠。

朱凱翔：「問題是竹鼠跟田鼠不管在食用的價值、政策的鼓勵，甚至在物種上面都是完全不同的概念。」質疑李正皓下午跟汪潔民同台聽了人家講竹鼠的故事，晚上錄《關鍵時刻》又把竹鼠講成田鼠。

朱凱翔更指出，汪潔民所講的「竹鼠的故事」大致沒有錯，但前後文就有點偷換概念，講成大陸沒有肉吃了，所以要吃竹鼠，到了李正皓口中，又變成「因為沒有肉了，所以你得吃田鼠，不然沒東西啦，中國大陸在搞什麼鬼，要飢荒啦」。

他感嘆為何這樣胡說八道、偷換概念的人，可以每天出現在政論節目當中？接著揭密政論節目其中一種型態，就是主持人與製作單位開會之後，節目腳本也會寫好，來賓選擇都是很會說故事、有效果的類型，所說內容也是跟製作單位RE過，若是遇到名嘴不懂的題目，製作單位會乾脆把他找好腳本、內容，宛如坐在政論節目中的演員。而朱凱翔也透露，通常這種型態的政論節目收視率才會好。

(中時電子報)