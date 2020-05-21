高雄市政府僅花10天就完成幸福川清淤，國民黨智庫副董事長連勝文今天舉此例力挺高雄市長韓國瑜，表示累積多年的沉痾，換了韓團隊來處理馬上解決，這正是高雄政黨輪替最重要的意義。他說，如果高雄市民願意給韓國瑜繼續奮鬥的機會，相信以韓拚命三郎的態度，一定會把市政做好。

連勝文說，如果高雄市民是基於「教訓」的心情看待罷免案，其實總統大選的結果就已經是最大的教訓。尤其經歷新冠疫情之後，現在高雄和中央政府的重點應該是思考如何振興經濟，同時面對「重開邊境」後的台灣，以及寒冬來臨時可能的第二波、甚至第三波疫情攻擊。

他說，若罷免不幸通過，後續各地方政府要面對紓困，高雄卻是緊鑼密鼓的要在幾個月之內再搞一次大型補選，等到選完後，新團隊入駐又要手忙腳亂一陣子，上手後已經年底了；然後再過一年又要開始 2022年縣市長選舉，等於從2018到2022年四年中，包含總統大選及罷免案，高雄總共要經歷五次大型選舉及政治運動，整整投票五次，這樣勞民傷財，到底是幫了誰的忙？

連勝文表示，政治人物一定要靠著大型的政治運動及選舉，才能凸顯自己存在的價值，甚至藉此獲取利益，讓自己過好日子。但對民眾而言，這種持續的、大規模的政治鬥爭及競選活動，根本就是一種負擔，而且政府公務員在過程中也不可能專心做事，怕多做多錯，那更不要說肩負起振興經濟、防範疫情再起等重大責任，結果就是人民再次受傷，野心政客實現自己夢想。

連勝文強調，這些綠營政客滿嘴為民，實際上根本沒把人民真正的福祉擺在心上，滿腦子想著都是自己的利益。他一再呼籲政治退位、災後重建擺第一，但看來也只有靠高雄市民自己的判斷，才能夠在新冠疫情的世紀災難當中，重回正軌，度過危機。

(中時 )