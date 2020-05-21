台南市官田國小學童在食農老師鄭興陸指導下，花了4個月時間研究數種小黃瓜品種，培育新的「官甜1號」小黃瓜，希望12月就可以大規模種植及量產。（劉秀芬攝）

台南市官田國小學童在食農老師鄭興陸指導下，花了4個月時間研究數種小黃瓜品種，培育新的「官甜1號」小黃瓜，希望12月就可以大規模種植及量產。（劉秀芬攝）

台南市官田區不僅出產菱角，小黃瓜也是在地特產之一，官田國小結合食農教育，在食農老師鄭興陸指導下，學生花了4個月時間研究數種小黃瓜品種，研發「抗病菌好」、「產量高」及「方便種植」的品種，並命名為「官甜1號」，希望12月就可以大規模種植及量產。

官田國小請鄭興陸以他專業與無毒小黃瓜溫室的栽培經驗，教導學生進行「官甜1號」小黃瓜育種。校長王全興表示，在育種之前校方先安排學生閱讀小黃瓜文獻及報導，同時結合和食農老師專業實務經驗的對話，以專題方式進行探究，親自體驗不同的栽培和管理方式。

學生們21日在食農老師指導下進行授粉，親自進行新品種的育種，有人過程中有一些緊張，手還稍微顫抖，但輕輕撥開花瓣，先尋找公株，再放在柱頭上沾兩下，便大功告成。

李家緯同學表示，授粉雖然只有幾分鐘，但「官甜1號」小黃瓜專題研究已經整整花了4個月進行研究，校內網式空間早已經成為他在校園中最常去的地方，非常高興能夠順利完成。

鄭興陸說，目前小黃瓜大多數都由日本進口進來的，而學生研發「官甜1號」小黃瓜品種，希望能夠符合「抗病菌好」、「產量高」及「方便種植」這3個特色，學生滿滿期待新品種可以在官田區，甚至在別的地方都喜歡這一個品種及栽種。

王全興表示，學生自行育種的新品種小黃瓜，主要是瓜形漂亮，產量也很好，能夠「抗露菌病、白粉病」，學生親自構想、創新，以自然科學專題探究方式，解決日常生活中遭遇的問題，相當具有意義。

(中時 )