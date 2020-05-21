好萊塢的動作電影中，手榴彈是常常出現的道具，提供了相當多的震撼場面，以致於大眾常常對手榴彈有些誤解。如果只從電影中認識手榴彈，那麼可能會出現很多問題，以下說明5件手榴彈誤解：

電影中的手榴彈爆炸常是巨大的火球，其實火光沒有那麼巨大。圖為2012年的戰爭電影「海豹神兵：英勇行動」(圖/Relativity Media)

1.爆炸模樣

在電影中，手榴彈爆炸通常會產生極大的火球，如同縮小版的「炸彈之母」(MOAB)一樣，如果照著這個印象來看真正的手榴彈爆炸，可能會覺得「就只有這樣」而感到失望。

事實上，電影的手榴彈效果是用汽油燃燒作出來的，真正的手榴彈是小塊的炸藥與很多彈片，所以火光與濃煙並不多。

雖然火花不大，但是具殺傷力的彈片會飛濺的很遠，必須加保小心。

2.槍榴彈不是火箭推進榴彈

許多軍事電影中，常看到拿著槍榴彈發射器吐著火焰，把一顆顆榴彈打出去，看起來像是射擊火箭。但事實並非如此，槍榴彈發射器的工作原理與迫擊砲相同，是一種曲線武器，打出去呈抛物弧線飛行，它不是直線武器。

受到電影影響，手榴彈似乎要用牙齒拉動插銷才行，這是錯誤的。(圖/京都動畫)

3.用牙齒拉動插銷

這幾乎是最有名的手榴彈誤解。許多動作片也許為了表達男主角的氣概，喜歡用牙齒拉動插銷，其實這非常困難，手榴彈的插銷相當緊，如果真打算用牙齒拉動，請先牙科植牙，因為可能會至少把3顆牙齒一併帶走。

藍波 放慢速度，用手拉插銷，別做多餘的事。

4.「手榴彈！」

在電影中，常看到主角在丟手榴彈前，大聲喊叫「手榴彈！」其實他喊錯了。大叫「手榴彈」是為了提醒有個敵方手榴彈落入陣地，附近的所有隊友立即找掩護。

扔手榴彈的術語是「frag out」，而且只要隊友聽到就好，大吼大叫會曝露自己隊伍的行蹤。

5.手榴彈傷亡半徑

許多電影小看了手榴彈爆炸範圍，他們以為主角只要離開個幾公尺，然後趴下就能躲開手榴彈的爆炸威力，然後主角拍拍身上的灰，瀟灑的起身。事實是，手榴彈的殺傷半徑為5公尺，傷亡半徑為15公尺，即使遠離了這個距離，它的傷害力仍然頗明顯，因為彈片的飛濺範圍可以達到230公尺。

也就是，即使逃脫了爆炸範圍，屁股也將被抽扎滿彈片。在現實的情況，躲避手榴彈時，必須要快速尋找遮擋掩體，趴下是最後不得不的選擇。

(中時電子報)