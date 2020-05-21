行政院長蘇貞昌今晚與民進黨團立委晚宴，民進黨團總召柯建銘一開場就要求黨團成員向蘇揆表達感謝，因為有蘇揆，綠委才能做下去，也有才有國會過半，還有立法院長。綠委同時聚焦振興及紓困，蘇揆特別提及口罩系統，認為振興券發放與口罩發放作業相似。

政院規劃7月振興方案全面啟動，多位民進黨立委在餐敘中也反映，當初「酷碰券」，民眾根本聽不懂。蘇揆回應時說表示，未來振興券的名稱會淺顯易懂，執行上也會很簡單，讓大家「好用、好領、好刺激」。

蘇揆並主動提及，振興券的執行部分，各部會都已進行檢討，希望能做到更好，他並舉防疫口罩發放系統，說發口罩已經非常順暢，振興券的發放跟口罩系統有點相似，等未來整套推出後會再跟立委報告。

蘇揆晚間率團隊核心成員，包括副院長陳其邁、祕書長李孟諺、副祕書長何佩珊、政務委員黃致達、及發言人丁怡銘等人出席餐會，向黨團成員介紹團隊重要成員。昨日獲邀的立委，主要是彰化以北的區域立委及不分區立委共29人，由於民進黨立委人數眾多，下梯次餐敘時間為25日，將與彰化以南立委餐敘交換意見。值得一提的是，首批餐敘中，無黨籍立委林昶佐及台灣基進立委陳柏惟也受邀與會。

另外，也有立委提及紓困很辛苦，沒有辦法面面俱到，希望執行時能通盤考量，不要讓民眾無所適從。蘇揆則說，對於紓困過程的紛亂要引以為鑑。

政院發言人丁怡銘表示，今晚餐敘中，有檢討也有愉快。很多立委都對蘇揆表達感激，因為前年1124後，很多人都覺得自己不會連任，黨團總召柯建銘一開頭就說，今天大部分的立委都要感謝蘇揆，讓大家可以繼續做下去、還可以有國會過半、還有立法院長。

蘇揆也回謝黨團協助推動施政及立法，他並說，前年1124慘敗，大家心有餘悸，但在此氣氛下，政院還是通過同婚，雖然很多立委覺得像是開火車去撞牆壁，可是民進黨還是堅持理念跟價值，最後人民還是看到民進黨的勇敢。蘇揆並期勉立委堅持下去，不要害怕，只要堅持下去，人民都會看得到。

(中時 )