「所有外縣市的好朋友，6月6日這一天，拜託不要來高雄，請你關心韓國瑜就可以，不要付諸行動……；高雄市支持韓國瑜的好朋友，請你不要出來投票，出來監票就好。」5月15日晚間，高雄市長韓國瑜透過預錄影片，向支持者溫情喊話，這也是面臨遭罷免危機的他，首度公開發表因應對策。

18日，韓國瑜在高雄市議會施政報告尾聲，忽然低頭念起講稿：「去年我請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友致上最高歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心。」低姿態道歉，再替「市長保衛戰」設下防線。

相對於韓國瑜連日向市民感性喊話、傾向冷處理，罷韓團體16日則在高雄市區發送黃絲帶，並兵分多路往駁二特區集結，高喊「666堅定罷韓」、「666我會投票」等口號，希望全力催出反韓選民熱情，確保罷免案順利通過。

投票率是關鍵 罷韓力催

雙方截然不同的態度，正好凸顯韓市府與罷韓團體在距離罷免投票日僅剩不到3周的白熱化階段，對「決勝關鍵在投票率」已有高度共識。根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免通過的條件是：有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。上屆高雄市長選舉人總數228萬餘人，同意罷免票數須超過57.1萬人，且多於不同意罷免票數才能通過罷免，兩項缺一不可。

從韓國瑜近期發言來看，他顯然決定改採守勢，但韓市府曾兩度訴請法院停止執行罷韓；罷韓團體「WeCare高雄」4月底掛出宣傳看板，市府也展現「即掛即拆」的高效率，雙方還為此隔空對嗆；高雄市教育局則以防疫必須控制人流為由，限制學校設置投開票所條件，讓罷免議題更受關注。

韓陣營人士分析，韓市府的反制作為是訴求「罷韓不具正當性」，期望跟風投票的選民重新思考「支持罷免是否符合高雄利益」；呼籲支持者理性應對，則是不給罷韓團體藉此升高對立催票的機會，「目標一直是讓同意票低於57萬，策略沒有矛盾。」

「希望大家思考韓市長為高雄的付出，而不是草率地投罷免票，讓這一小部分人決定高雄的未來。」高雄市新聞局長鄭照新也有類似觀點。

對於高雄市府的策略，罷韓團體也有所準備。

「決戰點是投票率。」坐在一箱箱黃絲帶前，「WeCare高雄」發起人尹立對投票結果不敢太樂觀，「據民調，支持罷免的市民約6成，以投票率4成計算，同意票6成才54萬多票，還不到門檻，所以要讓投票率衝高到接近5成，才比較有機會。」他分析。

尹立指出，市府行政資源是「反罷韓」重要武器，例如韓呼籲不投票後，罷韓團體陸續接到中低收入戶憂心詢問：「投票會不會被秋後算帳？」還有外地遊子被家人警告別回鄉投票，恐影響逾14萬人。

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(中時電子報)