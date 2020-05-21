立法委員劉建國今（21）日於立法院社福及衛環委員會中質詢民眾參與資收關懷計畫比率低一事，環保署將偕同各地方環保局一起加強宣導，歡迎只要實際回收資源物的民眾，並向各地方環保機關登記列冊的資收個體戶均可參加資收關懷計畫，沒有其他任何身分限制。

環保署表示，自108年起推動「資收關懷計畫」，其目的係為促進低回收項目之回收成效，及增加資收個體戶收入。個體戶將撿到的應回收廢棄物交給清潔隊，即可依重（數）量計價獲得補助。各地以撿拾資收物為生的民眾，不限資格，可就近向所在環保局洽詢登記，統計109年第1季登記之資收個體戶約9,051人。

環保署說明，於此疫情期間，一般回收物價格普遍下滑，「資收關懷計畫」提供普遍優於回收市場的價格，加大對第一線資收個體戶的照顧，如廢紙容器補助單價為18元／公斤，高於市場價格1.4元／公斤；廢玻璃容器補助單價7元／公斤，高於市場價格0.5元／公斤；廢鍵盤補助單價30元／個，高於市場價格約1元／個。資收個體戶可以多樣化項目來組合收集，獲得每人每月最高5000元補助。

環保署表示，將偕同各地方環保局一起加強宣導，鼓勵更多民眾參加資收關懷計畫，並呼籲各地從事撿拾資收物為生的個體戶，可就近向環保機關洽詢如何參加及瞭解資收關懷計畫的相關內容，既能幫助環境維護及提高回收成效外，更可提高收入照顧自身生活。

(中時 )