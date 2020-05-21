近日大陸有研究指出，ACE2（血管收縮素轉化酶2）是新冠病毒的受體，病毒與宿主細胞的結合與它有關，也就是證實了ACE2是新冠病毒感染的「導火線」，且研究更指出ACE2高的惡性腫瘤患者更容易罹患新冠肺炎。

根據大陸媒體《健康報》報導，上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院眼科博士柴佩韋和教授范先群繪製ACE2的泛癌分析圖譜，揭示ACE2高的腫瘤患者更易罹患新冠肺炎。ACE2是血管收縮素轉化酶2，同時也是SARS和人類冠狀病毒NL63的受體。這次在新冠病毒感染的過程中，它也與病毒和宿主細胞的融合、入侵過程有關，這也就是說，ACE2是新冠病毒感染的「導火線」。

研究人員利用分析工具，納入腫瘤基因計畫資料庫中的30多種惡性腫瘤，針對1萬多例的腫瘤患者中的遺傳變異、DNA甲基化等方面進行研究，研究發現腫瘤會出現ACE2突變等多種遺傳學異常，同時，胰臟癌、直腸癌、胃癌和肺腺癌等等惡性腫瘤的ACE2也會有顯著上升，這表示了患者相對來說感染新冠肺炎的風險更高。

該研究結論也與何建行教授、謝叢華教授團隊之前發表在《柳葉刀—腫瘤》的研究結果相一致。但研究人員也強調，本研究基於腫瘤患者的生物資訊學研究，因此僅有提示作用，相關結論仍需要後續大規模的臨床研究證實。

(中時電子報)