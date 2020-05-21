投資臺灣事務所21日召開審查會議，通過3家企業擴大投資約14億元，總計「投資臺灣三大方案」已帶動493家企業投資約1兆87億元，預估創造8.28萬個本國就業機會，後續尚有約52家企業排隊待審。

事務所說，本周台商回台方案通過旭輝應用材料，而根留台灣則有佳和實業、全日物流等2家企業。累計台商回台方案通過189家企業，投資約7,614億元，帶來6.18萬個就業機會。根留台灣則是通過70家企業，投資約1,485億元，累積創造11.3萬個就業機會。

精耕面板金屬遮罩的「旭暉應材」，近年成功打入競爭激烈的中國OLED面板供應鏈，在上海寶山與湖北黃石市皆設有生產基地。不過從中美貿易戰開打後影響營收，今年再遇上肺炎疫情影響開工及出貨，為了開拓新市場及提升生產技術，旭暉決定擴大臺灣產能，斥資近6億元在臺南科技工業區建置新廠，引進全自動化產線設備，並招募34名本國人才。

「佳和實業」擁有臺灣最大綿、羊毛紡紗、染整、織布一貫化的工廠，獲得Burberry、ZARA、H&M、Adidas、Puma等多家歐美國際知名品牌青睞，考量全球紡織業分工及需求快速變化，加上中國大陸與越南臺商供應鏈成本逐步上揚，佳和調整產品結構，除了在肺炎後投入防護衣及口罩生產，爭取防疫商機，將投入超過6億元在臺南市新市建新廠擴增產線，可帶來24個本國就業機會。

冷鏈物流大廠「全日物流」著眼於近年宜蘭及花蓮業務持續成長，將投資逾1億元在宜蘭利澤工業區新建智慧自動化冷鏈物流中心，提升東部地區低溫倉儲服務量能，並招募10名本國人才。全日物流深耕臺灣近30年，全臺擁有北、中、南、東10座冷鏈物流中心與轉運站，這次新建宜蘭物流中心，協助提升國內冷鏈最後一哩路配送服務品質，朝國際頂尖低溫物流企業邁進。

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