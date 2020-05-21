夢多與杜力合照。（翻攝自夢多臉書）

《食尚玩家》主持群近期積極往網路平台發展，其中《食尚玩家瘋狂總部》主持人夢多就時常在YouTube頻道上分享健身影片，去年參加健美比賽獲得第7名，今年為健美比賽而減肥，粉絲關心錄節目需要吃很多美食，會不會吃不消？夢多敬業地說：「節目與比賽都想兼顧，還是會照吃，錄完再節食。」梁赫群雖唱衰夢多會失敗，但仍信心喊話：「我以後也想往Youtuber的方向邁進！」

21日播出的《食尚玩家瘋狂總部》中，部長梁赫群圓夢與夢多、張文綺化身菜鳥網紅，帶大家跑遍北中南為觀眾開箱宅配美食。梁赫群模仿網路紅人阿滴，化身「阿梁英文」、張文綺扮演以丟丟妹為原型的「丟搞妹」、夢多則是扮起「飆汗脘腸」，帶上招牌頭戴式耳機及刺青袖套，學起館長唯妙唯肖。

梁赫群化身阿梁英文。（TVBS提供）

張文綺不計形象扮演丟丟妹。（TVBS提供）

夢多把館長模仿地維妙維肖。（TVBS提供）

梁赫群的「阿梁英文」用小短劇教觀眾一些日常實用英語，夢多和張文綺則在一旁配合演出，搞笑借位接吻。張文綺這次為節目犧牲色相扮演丟丟妹，穿上低胸上衣、剪了妹妹頭瀏海當街叫賣，眼看「阿梁英文」教的英文太爛，張文綺便拿出愛的小手抽打對方，扮完阿滴的梁赫群有感而發的說：「阿滴用深入淺出的方式教英文，對於日常生活很有幫助，自己也會看。」

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(中時 )