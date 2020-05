白宮20日發表報告,名為「美國對中華人民共和國的戰略作法」(United States Strategic Approach to The People's Republic of China)(來源:whitehouse.gov)

美陸角力加劇之際,白宮20日發表一份新的對陸戰略報告,全方位抨擊所謂陸方掠奪性的經濟政策、軍事擴張與惡意活動等,指其對美國經濟利益、安全及價值造成威脅,並直言當「靜默外交」徒勞無功時,美方會加強對大陸公開施壓。

這份16頁的報告名為「美國對中華人民共和國的戰略作法」(United States Strategic Approach to The People's Republic of China),內中表示,川普政府對大陸戰略做了徹底重新評估,現今在「有原則的現實主義」(Principled Realism)指導下,美國坦承美陸雙方處於「戰略競爭」,並將據此回應對方的直接挑戰。

報告指出,華府在過去20年認為只要擴大開放市場、增加對陸投資、允許大陸接觸美國高端科技、訓練解放軍人員就可令大陸自由化,但卻一直低估了大陸控制經濟和政治改革的意願。

報告中批評,北京處理新冠肺炎的手法就顯示其缺乏透明度,並形容陸方停止竊取智慧財產權等掠奪性經濟行為的承諾已落空,還提到大陸持續軍事擴張,在南海及台海等海域從事恫嚇活動。

報告又稱,川普政府認為,為了象徵意義和盛大排場而與北京當局接觸「沒有價值」(no value),而「當靜默外交(quiet diplomacy)無效時,美國將會加強公開施壓。」

近來川普政府頻頻對大陸出招。美國參議院20日又通過法案,計劃加強監管在美國上市的外國公司,一旦公司連續3年未能證明不受外國政府控制,便會被下市,該法案被視為主要針對大陸,受影響公司包括俗稱「中概股」的在美上市陸資企業,如阿里巴巴、百度等。

路透引述消息人士稱,百度正在考慮自美國納斯達克下市。出席大陸「兩會」的百度董事長李彥宏則表示,正在密切關注美國新制,並稱公司內部也在研究於香港等地二次上市。

(中時 )