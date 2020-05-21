高巿茂林、桃源、那瑪夏3區22日停班停課 23:502020/05/21 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府晚間10點宣布茂林區、那瑪夏區、桃源區停班停課 (圖／人事總局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府21日宣布，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區5月22日雨量已達停班停課標準，其中茂林區、桃源區、那瑪夏區有致災之虞，5月22日（星期五）停止上班、停止上課。其餘地區照常上班、照常上課。 (中時 ) #上課 #上班 #5月 #停課 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(5月18日～5月22日)－雙子座（5月22日～6月21日） 管理情緒 溝通為宜 04:102020/05/17 投資理財 星座理財(5月18日～5月22日)－獅子座（7月23日～8月23日） 健康事務 謹慎面對 04:102020/05/17 投資理財 星座理財(5月18日～5月22日)－處女座（8月24日～9月22日） 耐住性子 隨機應變 04:102020/05/17 投資理財 撐不住了？星巴克致信房東要求減租 10:352020/05/17 兩岸 置身人間仙境 美麗花海繽紛怒放 11:362020/05/17 旅遊 檢方同意延期執行 立委傅崐萁確定5月26日上午入監 10:202020/05/20 社會 彰化破了連續零確診！新增一例墨西哥境外移入病例 15:402020/05/21 生活 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 這個有薪！花旗全球多給假 員工樂翻了 16:262020/05/21 財經 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 19:452020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 時事 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 - 生活 童仲彥性學博士班榜首 網3字瘋狂洗版 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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