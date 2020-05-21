高市府21日宣布，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區5月22日雨量已達停班停課標準，其中茂林區、桃源區、那瑪夏區有致災之虞，5月22日（星期五）停止上班、停止上課。其餘地區照常上班、照常上課。

(中時 )