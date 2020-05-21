科技股是近期美股反彈的一大推手，美國財經媒體CNBC節目主持人克拉莫（Jim Cramer）指出，類股輪動目前輪到「尖牙股」（FAANG）。

自新冠肺炎疫情爆發以來，美股輪動從民生必需品、醫療保健、大型零售商再到半導體類股。CNBC財經節目《Mad Money》主持人克拉莫指出，類股輪動現在輪到尖牙股。

克拉莫表示，大型科技股帶領這波美股漲勢。由臉書、亞馬遜、蘋果、網飛與谷歌母公司Alphabet組成的「尖牙股」，帶領大盤上攻。

臉書宣布推出最新電商功能「Shops」翌日，股價便改寫新高紀錄。Shops可讓用戶在商家的臉書與Instagram頁面購物，該項功能是臉書揮軍電子商務領域最大的行動。

摩根士丹利分析師表示，Shops功能可望協助臉書迎戰亞馬遜和谷歌。

在新冠肺炎大流行期間，電商巨擘亞馬遜的表現優於大盤，投資人看好亞馬遜的長期績效，且疫情期間消費者轉向網購，帶動亞馬遜股價躥揚。

克拉莫指出，儘管沃爾瑪（Walmart）、Target和家得寶（Home Depot）等大型零售商的財報顯示，旗下電商部門業績相當強勁，但亞馬遜依舊是「電商之王」，而且成長快速的雲端業務AWS也是亞馬遜股價的重要推手。

科技股漲勢凌厲推動那斯達克指數走高，那指自3月23日的波段低點反彈，5月初時便已經收復2020年的跌勢。那指目前只較2月19日的歷史新高水準低了約5％。

(工商 )