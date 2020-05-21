金曲歌王荒山亮主持華視、公視台語台共同製作全新美食行腳節目《台灣好滋味》，在節目中帶觀眾品嘗各種台灣美食，展現台灣多元的美食文化，跳脫以往美食節目到店家試吃的形式，從原產地帶觀眾回到每個食材的故鄉，深入台灣的美食地圖，珍惜這塊土地產出美好滋味。

荒山亮從《台灣好滋味》前身節目《台灣好味道》擔任配音的角色，晉升為節目主持人，他表示接下主持覺得很有挑戰，過去較少個人主持經驗，坦言一開始非常尷尬，雖然導演有給腳本，但他不想用背稿方式，希望消化轉為自己的語言呈現較自然。

身為台語歌王，但主持台語節目後，才知自己台語還有很大進步空間，先前配音經驗加上台語老師調整，笑說：「也覺得舌頭變靈活了」。

過去有餐飲事業經驗，荒山亮教觀眾挑選蔬菜要領，買菜時還被婆媽認出，讚荒山亮本人比電視上更帥。本周節目將走訪過年必備「長年菜」的原產地，荒山亮回憶每年過年爸爸一定會煮長年菜湯，更大秀廚藝，為觀眾煮出一道符合當集食材主題的「荒式料理」。《台灣好味道》將於公視台語台於5月21日每周四起晚間10點播出，華視於5月22日每周五晚間10點連播兩集。

荒山亮教觀眾買菜小技巧。（華視提供）

荒山亮《台灣好滋味》節目中秀廚藝。（華視提供）

(中時 )