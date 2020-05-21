小琉球白沙港浮動碼頭工程爭議大，漁民日前還發動漁船封港擋施工，最後與縣府各退一步在21日進行協調，不過雙方仍未取得共識，漁民質疑縣府要發展觀光應是擴建港區、而不是排擠漁船停泊，強烈要求維持現狀，對此，縣府稱會將意見帶回討論，而目前仍停工中。

白沙港浮動碼頭工程案在漁民發動漁船封港強烈抗爭下，原定20日的施工獲得暫緩，漁民與縣府也在21日進行協調，不過雙方依舊意見相左，縣府雖再次強調工程是建在交通港不影響漁船停泊，但漁民仍質疑工程是為新交通船而建，怒批縣府根本不顧漁民生計。

會中，縣府稱興建浮動碼頭是兼顧觀光與漁民生計，而漁民則反問縣府「對交通船總量規畫與分布情形如何」，對此，縣府回，以白沙港來講，東琉線聯營處有6艘、泰富有3艘、藍白有3艘，總共12艘輪流開進港。此時，漁民怒批：「為何還有藍白的船？」

漁民怒嗆，目前沒有藍白的交通船已經夠擠，為何縣府還要允許新的交通船入港，且欲在此時動工的意圖，難道不是靠攏財團欺負漁民？琉球區漁會總幹事蔡寶興也開嗆，他說，漁民從不反對琉球發展觀光，但前提是港區要夠大，所以縣府是要擴港而不是跟漁民搶地盤。

他強調，一旦港區擴建，縣府要核准多少交通船來，漁民都不會有意見，但絕不是在現有的漁港硬要騰出空間給觀光用，這完全本末倒置，若縣府一定要核銷工程經費，那他建議拿來美化漁港。對此，縣府表示會把漁民意見帶回討論，而工程依舊暫緩。

(中時 )