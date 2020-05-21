大陸全國人大發言人張業遂21日晚證實，將在全國人大審議涉及香港的國家安全法規，他表示這是根據形勢和需要，行使憲法賦予的權利，對堅持和完善一國兩制，完全必要。

21日下午港媒就傳出將修訂香港版的國安法，補充基本法23條的不足，大陸全國人大發言人張業遂21日晚宣布，將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》的議案。

張業遂說，國家安全是安邦定國的重要基石，維護國家安全是包括香港同胞在內的全國各族人民的根本利益所在。

他表示，中共十九屆四中全會明確提出，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，全國人民代表大會是最高國家權力機關，全國人大根據據新的形勢和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面，建立香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制， 堅持和完善一國兩制制度體系，是完全必要的。

(旺報 )