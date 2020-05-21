何妤玟和老公邵天成離婚5個多月，21日上TVBS《女人我最大》錄影，坦言還沒走出離婚傷痛，近日也在友人介紹下去上諮詢課，心情不好時會吃巧克力療癒，最高紀錄一晚吃了4、5條巧克力。被問到520當天如何度過？她表示女兒發燒，整天忙著照顧女兒，沒有特別過。

何妤玟坦言，去年開始談離婚至今8個月，體重從原本的52公斤瘦到45公斤，心情正在調適中，目前靠諮詢療傷，過程也發現過去有時太撒嬌，即便內心有想法但沒說出口，婚變後也自我檢討，期望等自己準備好，迎接下段戀情時更好。

今受訪時何妤玟手上仍戴著前夫送的戒指，對此她也說：「我本來就不會丟前任的東西，也不可能因分手把對方送的包剪爛，當然是可以用就還是用啊！」坦言離婚消息曝光後男粉絲變多，被問到是否有新對象？她說不排斥交新朋友，「但要能聊得來、能溝通，至少2人間一定要有連結感。」至於外型當然也很重要。

何妤玟離婚五個月，透過諮商撫平心情。（TVBS提供）

(中時 )