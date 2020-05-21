香菜接受度相當兩極，有些人很愛、有些人聞到味道就不行，而現在有手搖飲料店業者，將香菜加入飲料裡，衝擊性的搭配讓大家難以想像味道，這杯主打「用喝的花生捲冰淇淋」，結合芋泥、花生，喝起來究竟是什麼味道？

雲林斗南老字號複合式手搖飲「清原芋圓」，推出新品「香芋鮮奶波波」，鮮奶加上芋泥、Q彈芋圓配花生顆粒，最後灑上香菜粉、新鮮的香菜葉，喝起來鹹甜鹹甜，咀嚼口感也相當豐富，一喝就讓人想起古早味點心花生捲冰淇淋。

傳統甜點起家的「清原芋圓」，店裡的招牌芋泥冰沙、古早味仙草都是老饕必點，而這款「香芋鮮奶波波」，全台灣只有這家門市喝的到，香菜手搖飲也引起網友好奇熱議，「好健康的概念喔」、「雖然我不討厭香菜，但一堆人會崩潰」、「完全不行，有噁心想吐的感覺」、「對於不喜歡香菜的族群，是一場噩夢」、「店家推這個心臟也是很大顆」。

(中時電子報)