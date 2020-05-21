內閣改組遭批女性閣員比例太低，行政院性平會委員擬集體請辭。行政院長蘇貞昌已緊急指派政務委員羅秉成溝通，可能因為蘇揆的重視及善意，立委范雲及林淑芬在餐敘時並未提及此事。

行政院人事行政總處統計，新閣44位政務官中，只有勞動部長許銘春及公平會主委黃美瑛等人才算正式女性閣員，日前行政院祕書長李孟諺提及的促轉會主委楊翠、台美事務委員會主委楊珍妮未在閣員統計之中。

婦團及民間人士因而質疑閣員中女性比例太低。性平會委員也醞釀集體請辭抗議。

行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆在獲悉此事後，已派政委羅秉成與性平委員溝通，並非刻意造成女性閣員偏低事實。

政院認為，這次內閣是小幅改組，離開的閣員剛好是女性，其中文化部長鄭麗君並非被政院撤換，而是有照顧家庭需求，原行政院發言人Kolas也未離開政府，而是轉任總統府發言人，至於原國發會主委陳美伶，原先政府請她擔任考試委員，被陳婉拒，留用一事也還在努力。

據了解，政院思考，這次小幅改組若為了平衡性別，除非是硬把男性閣員換掉，但這也不合情理；尤其這次防疫團隊及經濟團隊都表現很好，包括總統及蘇揆都沒有撤換的理由。除了龔明鑫接任國發會主委外，其他並沒有什麼變動，許是變動的剛好是女性閣員，才會造成這樣的結果。

丁怡銘說，蘇揆長期關注性別平權，絕對沒有不喜歡女性或不任用女性。

(中時 )