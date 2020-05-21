還不能放鬆？全球陸續開始解封、復工，正當各國以為COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）疫情已趨緩，冷不防來了個回馬槍。WHO表示過去24小時全球新增10.6萬個病例，是疫情爆發以來新高，而且大多集中在4個國家。

單日破紀錄的新增病例讓警報又響起，WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日除了報告病例，還承認防疫「還有很長的路要走。」

重點是，這代表全球仍籠罩在高度危機中、只能持續封鎖嗎？或許不盡然，《CNN》分兩個角度解讀。

首先，《CNN》向WHO求證，確認這些新增病例並不是平均分布全球，而是將近三分之二都集中在4個國家：美國、俄羅斯、巴西、印度。

其次，在病例通報上可能因不同因素而有一些延遲，因此儘管單日新增10.6萬個病例，不代表這10.6萬例真的就在同一天發生。

這或許能稍稍緩解數字帶來的緊張感。不過美國、俄羅斯、巴西、印度4國無疑正是目前疫情核心區，這4國究竟現況如何？

全球新增病例創新高，疫情還沒完沒了？（圖片來源：pixabay）

美國確診數仍是全球第1高，在各州展開階段性解封的當下，病例曲線卻根本沒「壓平」。5月初美國就有30州開始或準備解封，其中多數的確診數仍然持續增加，《美聯社》更曾表示多達17州在沒有完全符合解封條件下就重啟商業活動。

這或許能解釋美國疫情為什麼還看不到盡頭。白宮雖明定各州解封前14天確診數必須持續減少，但以加州為例，雖然有超過二分之一的郡要進一步恢復日常生活，加州新增死亡病例在19日卻仍創下史上第2高。

美國各州雖逐步解封，病例卻仍持續增加中。（圖片來源：pixabay）

美國疫情已造成超過9萬人死亡，《法新社》彙整不同機構9個模型的預測認為，未來25天內，死亡人數可能突破11萬人。

俄羅斯疫情較晚發生，卻快速蔓延，目前已有超過30萬人確診，僅次於美國，就連總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）都一度確診。

俄羅斯的全國封鎖措施卻只實行短短6周，官方更認為是因為檢測多才造成確診數上揚，總統普丁（Vladimir Putin）11日就表示全國逐步解封的時候到了。最新更宣布7月照常在聖彼得堡舉行金磚五國峰會。

由於俄羅斯累積死亡病例還不到3,000人，對比30萬確診數相對偏低，俄羅斯也以此認定疫情不嚴重，不過已有專家質疑俄羅斯數據的準確性。

巴西確診數緊追俄羅斯，是全球第3，20日單日新增近2萬人染病，再刷新巴西紀錄。

疫情改變各國生活，目前還看不到盡頭。（圖片來源：pixabay）

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）卻無視於病毒風險，認為新冠肺炎只是「小流感」，還呼籲各州州長解除封鎖，巴西衛生部長泰奇（Nelson Teich）因此憤而辭職。

更重要的是，專家認為巴西檢測不足，實際病例可能比目前數字還要高出1.5倍。

印度累積病例只有11萬，還排不進全球前10高，對比13億人口，官方更認為感染率仍低。

不過印度單周病例數就增加28%，增速是亞洲第1高，加上印度已著手逐步解除全國性封鎖，如果解封後病例再飆升，相對疲弱的印度醫療體系恐怕難以接招。

(中時電子報)