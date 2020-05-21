進入後疫情時代，股市變數仍存，須慎防劇烈波動，對於「退休長青族」及「保守定存族」來說，特別股可成為投資選項之一，凱基證券表示，特別股不以賺取價差為目的，而在於領取較高股利，發行公司有穩定獲利、能發出股利是關鍵，另因特別股波動低，股價與大盤脫鉤，在空頭時屬相對安全標的。

特別股又稱優先股（Preferred Stock），同時具股票與債券的特質，與股票同樣在集中市場交易，但沒有投票權，與債券同樣具有發行面額及固定配息。因特別股於公司破產時求償順位較債券為後，一般而言，特別股票面利率會較債券高，波動度較普通股低。

特別股在金融市場上是一個很成熟的工具，國內外許多企業都有發行特別股，如美國的AT&T、美國銀行、花旗，歐洲的荷蘭國際集團、荷蘭保險集團、英國保誠等，國內則包括國泰、富邦、中信、台新、新光、大聯大等，其中，國內金融業的特別股因擁有穩定且較高的配息率，以及較低股價波動，深受壽險、政府基金及法人青睞。

凱基證券表示，投資特別股，不以賺取價差為目的，目標在於領取較高股利，發行公司有穩定獲利、能發出股利才是最重要的。另外，因特別股波動低，股價與大盤脫鉤，在空頭時亦屬於相對安全的標的，適合「退休長青族」及「保守定存族」做為長期投資標的。

投資人若對特別股個股有風險過高疑慮，市場上也有特別股基金、或以特別股作為核心投資的投資型保單可做為選項。投資台灣特別股、台股債券ETF等以台幣為主的資產，績效穩健外無匯率風險；而投資全球特別股，因國外特別股多以美元計價，因此，配息會高於台灣特別股。

凱基證券認為，從資產配置角度出發，特別股相關商品可提供投資者穩健的現金流，遇市場亂流時相對安全，應適度配置。

(工商 )