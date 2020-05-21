台北市長柯文哲夫人陳佩琪、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，18日上《今天大小事》與主持人楊月娥暢談育兒經，陳佩琪提到，大兒子確診亞斯伯格症時很驚訝，柯文哲竟毫不意外，因為自己小時候也是這種行為模式，柯說亞斯兒長大會學習掩飾自己，要妻子不用擔心，楊月娥打趣問柯市長是不是等同騙婚？陳開玩笑地說：「我也覺得是這樣，所以結婚前真的要打聽對方小時候是不是有這樣的問題！」

談到教育亞斯兒的辛苦，陳佩琪說大兒子聽不懂對話中的暗示跟隱喻，像有次兒子在準備考試時，兒子問她『「罄竹難書」這句成語能不能用在形容別人是做了很多的好事？』還有一次，陳醫師夜診回到家，看到兒女把家裡搞的一團亂，她一氣之下說要把他們趕出去，卻讓大兒子哭到傷心欲絕，反而是4歲女兒對著哥哥說「笨蛋，媽媽是騙你的」，像是這類帶有負面隱喻的話，是亞斯兒較不能理解的。

陳佩琪（中）、譚敦慈（左）上《今天大小事》與主持人楊月娥暢談育兒經。（MOMOTV綜合台提供）

譚敦慈談起育兒經，憶起自己父親溫暖穩重的特質，造就她獨特的育兒方針：「我只給自己一個期許，就是當一個情緒穩定的媽媽，若我正在生氣的時候，我會告訴他們先別來找我，半小時後再談」，譚敦慈談到林杰樑，說他也是非常溫和的人，夫妻間不曾吵架，也造就了兩個小孩同樣溫和的個性。

陳佩琪和譚敦慈的小孩都是學霸，兩人分享教育方針的共通點是，「讀書是自己的事」，陳佩琪說道：「我從不規定沒做完功課不能看電視，因為做不完功課，隔天請自己去面對老師壓力」。

一路帶大三個小孩，看著他們各自訂好自己的目標，獨立達成自己的人生，陳佩琪心理相當充實，二女兒甚至還因為喜歡旅行，去考了導遊的證照證明自己很會規畫行程。「以前是爸爸媽媽帶子女旅遊，現在反而是子女帶我們旅遊！」陳佩琪笑著說，臉上充滿了驕傲。更多精彩節目內容請鎖定MOMOTV《今天大小事》5月26日17:00播出。

(中時 )