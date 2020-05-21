日本寫真女星荒川真衣臉蛋清純身材卻很有料，推出的寫真集都很受歡迎，但她有別於一般女星愛研究穿搭或美妝，最大的興趣竟是養昆蟲；日前出演綜藝節目還自曝飼養300隻，有些還拿來當零食吃，更表示吃過蟑螂「味道像蝦子」。

荒川真衣其實是一名護理師，但外型吸睛被找去拍寫真，在工作之餘她時常在推特或IG分享生活點滴，從中就能發現她非常熱愛昆蟲；曾有網友忍不住詢問，為什麽她不能有更可愛的興趣，她也說自己不只愛觀賞，還喜歡把牠們當食材或零食。

近期荒川真衣出演綜藝節目《有吉反省會》，大聊自己喜歡昆蟲的緣由，一開始是被蟋蟀零食吸引，深入認識後，才發現有很多昆蟲都能當食物，也打開她吃昆蟲的開關；她提到目前在家中飼養約300隻昆蟲，最多就是蟑螂或蟋蟀，還說牠們可愛到讓她想趕快吃掉。

節目中她說目前已吃過50種昆蟲，杜比亞蟑螂吃起來味道像蝦子、蠶的糞便烘乾後變成煎茶、蟋蟀搭配其他餅乾等；但她也坦承不是每種蟲都很美味，黑蠍子太硬就讓她料理起來很頭痛，而蟋蟀則是她最喜愛的下酒菜。

(中時電子報)