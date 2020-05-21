含糖冰飲令人愈喝愈火燥，大熱天想要讓身體降溫，還有什麼其他選擇？

溽暑悶熱難耐，什麼樣的飲料最能清涼止渴？

作家張愛玲曾回憶兒時的解暑飲品：「夏天中午我穿著白底小紅桃子紗短衫，紅褲子，坐在板凳上，喝完滿滿一碗淡綠色，澀而微甜的六一散，看一本謎語書，唱出來，『小小狗，走一步，咬一口。』……」

不加糖、不加冰，沒有花樣繁多的各式口味可供選擇，中藥六一散單純由滑石粉和甘草調配而成，卻是當時民間最普遍使用的消暑飲品，加入搗碎的薄荷葉和冷水沖泡，可以緩解暑熱引起的口渴和心煩不安。

為什麼張愛玲不要喝冰飲來消暑止渴？

「冰飲是『寒包熱』，愈喝會愈渴，」中醫楊世敏解釋說，其實含糖冰飲是熱性食物，因為甜會生內熱，會讓身體愈喝愈「上火」（類似發炎反應），尤其台灣夏天氣候濕熱，人體就像放在蒸籠裡的叉燒包，周身蒸騰著一股悶濕熱氣，冰飲喝多了會把熱氣和濕氣滯留在體內，造成循環代謝受阻，唾液分泌減少，整個人感覺疲倦無力、食慾不振。

選對清熱退火的茶飲，才能讓身體降溫。

麥茶是不錯的選擇。大麥焙煎製成的麥茶屬性微涼，中醫認為可以去虛熱，有寧心安神、穩定神經功效，很適合亞熱帶地區以及經常熬夜、勞心、睡眠不足和身體煩熱的人，「不加糖、溫溫的喝效果最好，」楊世敏說，麥茶放涼喝也可以，但千萬不要加糖，效果會變差。

麥茶是不錯的選擇。（圖片來源：pixabay）

若想喝點甜的，他建議可選微甜、微冰的薏仁湯，清熱退火又能去除體內濕氣，讓體力、精神變好。

另外，刺激唾液分泌的酸味茶飲如酸梅湯、山楂等，不但可以消暑止渴，更能幫助消化、去油解膩，維持好身材，中醫師廖婉絨提到。

尤其不愛喝白開水或每天要喝含糖冰飲才過癮的人，這類有酸甜口感的中藥茶可以滿足口慾，戒除喝冰飲的習慣。

有人說戒飲料和戒菸一樣困難，曾經也是含糖飲料愛好者的廖婉絨提出心得說：「找對茶飲喝就不難。」

十多年前她念中醫系期間，自己混搭天然食材和藥材，調配出多種好喝的酸甜茶飲，因此很順利就戒除了喝冰飲的習慣，從此揮別胖妹體質。

她也發現酸甜口感的藥草茶，年輕人接受度最高，而且有些中藥茶搭配新鮮水果很速配。

譬如有清熱解毒、解暑效果的中藥茶，常帶點苦味或青草味，若加上鮮果汁的天然甜味，用不著添加太多糖和冰，在室溫下就能酸甜爽口、生津止渴又帶著清新果香，大人小孩都愛喝。

廖婉絨醫師推薦三款可在家自製的鮮果消暑茶：金銀花茶味道淡，搭配酸酸的檸檬，或是秋天黃橙橙的金桔，口味變得很豐富；山楂做成的QQ果凍，靠著葡萄柚或新鮮橙汁帶出鮮甜；或是用一小塊甜度高的鳳梨，中和洛神花的酸……，一起來試試花草和水果共譜的清涼回甘好滋味！

洛神花鳳梨汁

功效：清熱消暑解渴，適用口乾舌燥、身熱煩躁。

材料：鳳梨切塊1平碗，洛神花3朵

做法：

1.將鳳梨洗淨、削皮，切成塊狀備用。

2.洛神花洗淨放入杯中，沖入熱水400cc，燜泡15分鐘後，取出洛神花，湯汁放涼備用。

3.將塊狀鳳梨放入果汁機中打成汁，再加入洛神花茶攪打均勻即可飲用。

▼提醒

空腹時不宜飲用，有胃部疾患的人（胃潰瘍、胃食道逆流）請諮詢中醫師後再服用。

金銀花檸檬汁

功效：檸檬可袪暑消炎，金銀花清熱退火，適用暑熱上火、出現口臭、口苦、口破，牙齦腫痛，長痘痘、胸悶煩躁，倦怠無力等症狀。

材料：檸檬1/2顆、金銀花1錢（中藥房有賣），蜂蜜適量

做法：

1.將檸檬洗淨，榨汁備用。

2.金銀花洗淨放入杯中，沖入熱水400cc，燜泡約15分鐘，待味道出來後，取出金銀花留下湯汁放涼備用。

3.將檸檬汁和金銀花汁一起倒入杯中，加入適量蜂蜜攪拌均勻後，即可飲用。

▼提醒

空腹時不宜飲用。金銀花性寒，女性月經期間、體質偏寒和經常腹瀉者不宜。

葡萄柚山楂凍

功效：山楂含有解脂，可化積幫助消化；廣皮促進胃酸分泌，可消暑開胃；葡萄柚含有豐富維他命C，可淡斑美白，提神、增加抵抗力、顧胃助消化。適用暑熱食慾不振，腹脹和消化不良。

材料：山楂2錢，廣皮2錢，葡萄柚1顆，洋菜粉、冰糖適量，蜂蜜適量

做法：

1.葡萄柚洗淨，去皮，果肉切塊備用。

2.山楂，廣皮洗淨，加入300cc的水，以中火煮沸，再轉小火續煮10分鐘後，撈出藥材，最後加入冰糖及洋菜粉攪勻，熄火後趁熱倒入模型中，待冷卻凝固後可放入冰箱冷藏。

3.冷藏凝固的山楂凍切小塊備用。

4.將葡萄柚果肉放入榨汁機中，再加入適量開水及蜂蜜，攪打成汁，倒入杯中，放入切塊的山楂凍，即成一杯可口的葡萄柚山楂凍。

▼提醒

空腹時不宜飲用，因為葡萄柚性寒，女性月經期間，以及體質偏寒、經常腹瀉者不宜。

(中時電子報)